Gezocht: nieuwe klussen voor door lockdown getroffen downies

View this post on Instagram

GEZOCHT!! Bedrijven en winkeliers van Veenendaal! Zoals jullie weten moeten wij helaas onze deuren sluiten voor onze gasten. Wij zijn een bijzondere plek waar horeca en zorg samen komen. Gelukkig mag deze zorg voor onze deelnemers wel doorgaan! We willen graag een zinvolle dagbesteding blijven bieden. Daar hebben we jullie, bedrijven en winkeliers bij nodig! Hebben jullie bijvoorbeeld leuk inpakwerk voor ons? Noten inpakken, stickers plakken, tasjes vullen.. Leuk en gezellig werk dat we bij Ups&Downies voor u kunnen doen. Laat het ons weten! We gaan graag voor u aan de slag. 0318 - 769193 Info@upsanddownies.nl DEEL en LIKE! Houdt u onze socials in de gaten. Via Facebook en Instagram houden we iedereen op de hoogte van mooie acties, initiatieven en onze werkzaamheden om deze periode met een lach door te komen.