Bijna overal meer besmettingen, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Zorgelijke gemeenten

De veiligheidsregio's zijn in Nederland in verschillende categorieën ingedeeld: van waakzaam naar zorgelijk en ernstig. Een regio gaat naar zorgelijk als er in een week tijd meer dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners gemeld worden. Bij meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners gaat een regio van zorgelijk naar ernstig.

Op gemeenteniveau zien we dat de afgelopen week in 347 gemeenten de situatie zorgelijk te noemen is. Hier werden deze week meer dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners gemeld. In 255 gemeenten was er zelfs sprake van meer dan 150 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners

De meeste besmettingen vonden afgelopen week plaats in Bladel. In die gemeente zijn afgelopen week 696 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daarna volgen de gemeenten Oostzaan (544), Tubbergen (536) en Reusel-De Mierden (480).

Amsterdam aan kop

De vier grootste steden in Nederland hebben absoluut gezien de meeste besmettingen. Amsterdam is nog steeds de koploper met 3.781 nieuwe besmettingen. Na Amsterdam werden deze week in Rotterdam (2.839), Den Haag (2.076) en Utrecht (1.525) de meeste nieuwe besmettingen gemeld.