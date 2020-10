De Boer komt met Oranje niet verder dan gelijkspel

Counters

Nederland kreeg aan het begin van de wedstrijd al snel de touwtjes in handen. Bosnië en Herzegovina liet de bal aan Oranje en wachtte op een foutje. Die foutjes kwamen er. Tot twee keer toe kwam Bosnië en Herzegovina er gevaarlijk uit, maar wist die uitbraken niet om te zetten tot grote kansen. Zo kon Stefan de Vrij er twee keer knap tussen komen.

Nederland had in het eerste bedrijf liefst 68 procent van het balbezit, maar tot grote kansen kwam het niet. De spelers van Oranje waren slordig met de laatste pass. Een mislukte kopbal van Stefan de Vrij was het gevaarlijkste moment voor rust voor het doel van Ibrahim Sehic.