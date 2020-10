Ophef om 'cadeautjes' van gemeente Zandvoort aan circuit

Uit het besluit dat het college van burgemeesters en wethouders naar de gemeenteraad stuurde, blijkt dat de jaarlijkse erfpacht wordt verlaagd van 314.000 euro naar bijna 163.000. Volgens het besluit is dit niet omdat het circuit minder waard is geworden, maar omdat de rente op staatsleningen inmiddels fors is gedaald.

De vraag die in de Zandvoortse politiek leeft is waarom de erfpachtovereenkomst is gewijzigd. In de stukken staat dat de gemeente om de wijziging heeft gevraagd. "Wat was de reden om de erfpachtovereenkomst te herzien in de wetenschap dat het rendement op 10-jarige staatsleningen de laatste jaren extreem is gedaald?", vraagt de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) zich af.

Tierelier

Ook twijfelt die partij aan de door het circuit Zandvoort overlegde cijfers. Daaruit zou blijken dat het circuit alleen maar verlies lijdt, terwijl de directeur van het circuit zegt dat het 'draait als een tierelier'. Vindt de gemeente dat niet vreemd, wil de OPZ weten.