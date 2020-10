Dit zijn de winnaars van het Televizier Gala 2020

Chantal Janzen won voor de derde keer op rij en de zesde keer totaal de prijs voor beste presentatrice. De concurrentie bestond dit jaar uit Eva Jinek, die de prijs in 2017 won en Miljuschka Witzenhausen. Voor haar was het de eerste keer dat ze genomineerd was. Martien Meiland kreeg een prijs voor televisietalent en in de categorie jeugd won Beestenbrigade.

Aangepaste editie

Het Gouden Televizier-Ring Gala zag er door de coronamaatregelen anders uit dan voorgaande jaren. Geen volle zaal met familieleden en vakgenoten, maar enkel en alleen de genomineerden mochten plaatsnemen in de zaal.

De presentatie was dit jaar in handen van Dionne Stax en Frits Sissing. Normaliter nemen Jan Smit en Rik van de Westelaken het Gouden Televizier-Ring Gala voor hun rekening, maar dat moest dit jaar ook anders. Jan is namelijk zelf genomineerd met Beste Zangers en Rik is verhinderd door werkzaamheden voor Wie is de Mol?.