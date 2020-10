Rutte kijkt met weinig enthousiasme naar salaris van de koning

Het inkomen van de koning bestaat uit twee delen. De A-component is het salaris van de koning. Dat is ongeveer een miljoen euro. De B-component is het geld dat hij krijgt voor personeel en materieel. Dat deel is ongeveer 5 miljoen euro.

Van de B-component wordt volgens Rutte af en toe getoetst of die nog passend is. Daarover had de Kamer eerder al een motie aangenomen. De discussie over de A-component, het salaris van de koning, vindt Rutte veel moeilijker. Hetzelfde geldt voor de uitkering die kroonprinses Amalia uiteindelijk zal krijgen.