Doorbraak in oude zedenzaak: verdachte (61) opgepakt voor misbruik 8-jarig meisje

De zaak had grote impact op de omgeving van het meisje. Er was veel media-aandacht en de politie had wel een verdachte in beeld, maar er was nooit voldoende bewijs om hem te arresteren.

Nieuwe DNA-technieken brengen daar nu verandering in en zorgden ervoor dat de identiteit van de man kon worden vastgesteld. De man is aangehouden en zit vast tot hij verhoord wordt.