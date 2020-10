Kerk Staphorst hakt vrijdag knoop door over maximumaantal bezoekers

De religieuze koepelorganisaties spreken vrijdag over de impact van het coronavirus op hun gemeenschappen. De kerk in Staphorst wacht op de uitkomsten van dat gesprek, laat secretaris Albert Bouwman weten. "Stel dat daar vrijdag anders gedacht wordt over de huidige maatregelen en er meer verruiming komt, dan gaan we daar in mee."

Afgelopen weekend ontstond ophef nadat de kerk drie kerkdiensten organiseerde. Bij elke dienst waren 600 mensen welkom. Er werd gezongen en mondkapjes waren niet verplicht. De kerk overtrad hiermee geen regels, maar stootte wel tegen het zere been van veel mensen.