Opnieuw besmetting in Witte Huis: adviseur Stephen Miller test positief

Hij zat al in zelfisolatie en testte de afgelopen vijf dagen negatief, maar nu blijkt Stephen Miller toch besmet met het coronavirus. Hij is een van de belangrijke adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump. Verder in dit liveblog: opnieuw is er bij twee nertsenbedrijven in Nederland het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn er nu 64 besmette bedrijven.

RTL Nieuws