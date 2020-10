Familie Nicky Verstappen gebruikt spreekrecht: 'Heel belangrijk'

In 2016 werd het spreekrecht aangepast. Slachtoffers en nabestaanden mogen zich nu niet alleen uitlaten over de gevolgen van een delict, maar ook over de inhoud van de zaak zelf. Ze mogen spreken over de schuld of onschuld van een verdachte, of over de hoogte van een straf.

Nabestaanden in de vuurlinie

Daar is Groenhuijsen minder positief over. "Deze aanpassing verandert de aard van het spreekrecht enorm. Daarmee geef je slachtoffers of nabestaanden niet de mogelijkheid te vertellen wat hen is overkomen, maar ga je ze positioneren als tegenstander van de verdachte."

Volgens Groenhuijsen komen slachtoffers en nabestaanden nu veel vaker in de problemen. "Dan kun je verwachten dat de dader iets gaat terugzeggen, in tegenstelling tot wanneer je alleen vertelt wat je is overkomen. Daar kan een dader niets tegen inbrengen." Nu komen slachtoffers en nabestaanden volgens hem in de vuurlinie te staan. "Ze worden soms uitgescholden door verdachten."