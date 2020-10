Meer besmettingen in 305 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Nieuwe besmettingen in bijna heel Nederland

In 354 gemeenten werd afgelopen week minimaal één besmetting vastgesteld. Schiermonnikoog is de enige gemeente in Nederland die nog volledig coronavrij is. Hier is sinds het begin van de corona-uitbraak in het voorjaar nog steeds geen enkele besmetting gemeld.

In 315 gemeenten waren de afgelopen week meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners. Vijftig besmettingen per 100.000 inwoners is een belangrijke grens, want daarboven krijgt een regio het predikaat ‘zorgelijk’. Bij meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners wordt de situatie ‘ernstig’. In 117 gemeenten was dat afgelopen week het geval.

Relatief de meeste coronabesmettingen waren er afgelopen week in Bladel. In die gemeente zijn afgelopen week 549 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daarna volgen de gemeenten Reusel-De Mierden (442), Weesp (365) en Diemen (351).

Veel besmettingen in grote steden

Met 2.738 nieuwe besmettingen is Amsterdam ook deze week absoluut gezien de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Een week eerder waren er in Amsterdam nog 2.306 nieuwe besmettingen.

Na Amsterdam werden deze week in Rotterdam (2.063), Den Haag (1.613) en Utrecht (908) de meeste nieuwe besmettingen gemeld.