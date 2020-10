Experts over campagnestrategie Trump: 'Hij neemt een groot risico'

Bianca Pander zou Trump dan ook een andere strategie hebben geadviseerd. "Ik had dit moment aangegrepen om een andere toon aan te slaan. Door te zeggen: 'Ik ben heel erg ziek geworden en weet nu hoe erg het is. We gaan nu het virus bestrijden door afstand te houden en maskers te dragen. Dat had gekund. Daarmee had hij een bredere groep kiezers voor zich kunnen winnen."

Zwevende kiezer

Want juist die twijfelende kiezer is cruciaal. "Dat is de grote vraag. Gaat de zwevende kiezer stemmen en zo ja, op wie? In de peilingen staat Trump er slecht voor, maar we hebben vier jaar geleden gezien dat die peilingen er naast kunnen zitten", zegt Jurjen van den Bergh. Corona zal heel bepalend zijn, zegt Verdel. "Ik denk dat de peilingen dit keer echt anders zijn. De twijfelaars zitten in het midden, die zijn gematigd. Die bereik je niet meer op Trump’s manier. Die zullen denken: het gevaar van het coronavirus kun je niet wegwuiven, dit is niet mijn ervaring met het virus."

De Britse premier Boris Johnson sloeg na zijn besmetting wel een andere toon aan, merkte Jurjen van den Bergh. "Die ging echt uit een ander vaatje tappen en openlijk zijn standpunt veranderen. Dat doet Trump doorgaans niet, zeker niet op basis van argumenten en zeker niet vier weken voor de verkiezingen."

Medelijden

Jurjen van den Bergh begrijpt daarom ook Trump zijn strategie. "Dit is de enige route voor Trump. Ook inspelen op medelijden had niet gewerkt. Dat wijkt zo veel af van zijn imago. Wel zou ik hem adviseren om zo snel mogelijk weer te focussen op zijn oude verhaal. Dat van law and order, waar hij eerder succes mee had."