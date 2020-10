Definitief einde van Stint lijkt in zicht: 'Het is financieel op'

SWOV: geen advies over toelating

Aanvankelijk moest de Stint aan tijdelijke toelatingsregels voldoen voor hij weer de weg op mocht. Maar toen Renzen daaraan voldeed, kwamen er nieuwe regels, erkent het ministerie. De reden: er werd gewerkt aan definitieve toelatingseisen voor toelating van nieuwe voertuigen op de weg. Met het oog daarop kon een strengere toets net zo goed nu al doorgevoerd worden. "Tijdens de toetsing van de BSO Bus - voorheen de Stint - is gebleken dat die nieuwe eisen nu al wenselijk zijn voor de beoordeling." Daarom zegt de minister dat zij de SWOV 'de ruimte geboden’ heeft om nog kritischer te kijken.

Bronnen bevestigen dat het SWOV-rapport klaar is en op het ministerie ligt. In dat onderzoek worden mogelijke risico’s geïnventariseerd over de Stint over 'veilig gebruik in het verkeer en interactie met andere weggebruikers'. Ingewijden zeggen dat de SWOV nadrukkelijk juist geen advies geeft over het wel of niet toelaten van de Stint; dat wordt weer op het bordje van de minister gelegd. Het ministerie wil vragen over het rapport en over wanneer een besluit wordt verwacht, niet beantwoorden en zegt dat dit 'in het najaar' zal zijn. "Over het exacte moment gaan we niet speculeren."