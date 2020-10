Woede om kerkdienst met 600 mensen: 'Niet uit te leggen'

Regels niet overtreden

Toch doet de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst op papier niets verkeerd. Volgens de richtlijnen van de overheid mag je naar de kerk, moskee of een ander gebedshuis, mits je een vaste zitplaats hebt. Er mogen maximaal honderd mensen in een ruimte aanwezig zijn en zingen is niet verboden. Als er vooraf een gezondheidscheck plaatsvindt en plekken gereserveerd worden, geldt er volgens het RIVM geen maximaal aantal personen per dienst.

Dat laatste is waar de kerk in Staphorst zich op beroept. Ze hebben een gezondheidscheck, gereserveerde plekken en andere maatregelen. Daarmee hoeven ze zich niet aan het maximum van honderd personen te houden. "Wat de kerk doet valt binnen de noodverordening", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland weten. "Het mag in principe wel, dus het is niet aan ons maar aan de gemeente om hier wel of niet op te handhaven"