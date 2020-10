Artsen over president Trump: 'Het gaat heel goed met hem'

'Blij met de vooruitgang'

Volgens de artsen is de president druk met zijn werk en heeft hij geen moeite om te ademen of rond te lopen. "We zijn heel blij met de vooruitgang", zei arts Sean Conley. Hoe lang de president nog in het ziekenhuis blijft is onbekend. Hij krijgt nu een vijf dagen durende behandeling met het middel Remdesivir.