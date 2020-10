Mohammad begraaft honderden coronadoden in Delhi: 'Natuurlijk ben ik bang'

Shameem is de hoofdgrafdelver van Jadid Qabristan, een van Delhi's oudste islamitische begraafplaatsen. Net als zijn vader en grootvader voor hem. Hij groeide hier op. De dood vond hij nooit eng. Maar toen hij dit voorjaar voor het eerst zo'n telefoontje over een coronadode kreeg, was zijn antwoord: 'nee, sorry. "Natuurlijk was ik bang. Iedereen was bang." Maar het ziekenhuis bleef aandringen en uiteindelijk ook het management van de begraafplaats. "Overal in Delhi werden lichamen geweigerd. Ik had geen keus."

Grafstenen verboden

Van de lokale autoriteiten kreeg Shameem een aangrenzend stuk grond aangewezen, een zanderige vlakte met in de verte Delhi's belangrijkste cricketstadion. Inmiddels steken overal bordjes uit de grond met daarop de namen van overledenen. Daartussen anonieme hopen aarde waar nabestaanden alleen een paar takken of een plant in hebben gestoken. Grafstenen zoals verderop op de begraafplaats zijn hier niet toegestaan. Vanwege het besmettingsgevaar, legt Shameem uit. "Ze willen niet dat mensen hierheen komen."