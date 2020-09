Omtzigt wordt vice-fractievoorzitter van CDA: 'Dit past beter bij mijn rol'

"Dat past beter bij mijn rol als running mate", zegt Pieter Omtzigt in een toelichting. Volgens Omtzigt is de promotie "in goed overleg gegaan" en heeft hij de rol niet opgeëist. In de wekelijkse fractievergadering is hij voorgedragen door het fractiebestuur en zijn voordracht is unaniem gesteund. "Dit is een rol waar ik me prettig bij voel", aldus Omtzigt.

Van Toorenburg

Kamerlid Madeleine van Toorenburg was tot gisteren de vice-fractievoorzitter van de fractie. Zij doet een stapje terug en wordt 'tweede vice-fractievoorzitter'. Omzigt wordt de 'eerste vice-fractievoorzitter'. Van Toorenburg blijft verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het Presidium, het overleg over het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.