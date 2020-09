Kabinet huiverig voor avondklok vanwege Tweede Wereldoorlog

'Spertijd'

Volgens betrokkenen houdt het kabinet de maatregel nu achter de hand, als een mogelijke volgende stap als de huidige maatregelen onvoldoende blijken. Bij dat besluit speelt de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel met een associatie met de Tweede Wereldoorlog ligt zeer gevoelig, zo valt te horen.

In de Tweede Wereldoorlog voerde de Duitse nazi-bezetter de 'spertijd' in. Van middernacht tot 's ochtends vroeg mocht niemand op straat zijn. In Amsterdam ging de spertijd al om 20.00 uur 's avonds in. Alleen mensen die moesten werken, kregen een ontheffing.