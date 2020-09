Nog maar één gemeente volledig coronavrij, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Stijging in 306 gemeenten

Sinds iedereen zich kan laatsten testen is het aantal besmettingen nog niet zo hoog geweest als afgelopen week. Deze toename is door heel het land terug te zien. In 306 gemeenten was er de afgelopen week sprake van een toename van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week. Dit is meer dan vorige week, toen ging het nog om 275 gemeenten waar het aantal besmettingen steeg.

In Reusel- De Mierden waren er de afgelopen week de meeste coronabesmettingen. Hier zijn afgelopen week 419 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daarna volgen de gemeenten Diemen (305), Bladel (280), Haaksbergen (257) en Amsterdam (264).

Weer veel nieuwe besmettingen in Amsterdam

Met 2306 nieuwe besmettingen is Amsterdam net zoals vorige week absoluut gezien de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen is in Amsterdam voor de vierde week op een gestegen. Vorige week ging het nog om 2.078 nieuwe besmettingen.

Na Amsterdam werden er in Rotterdam (1.540), Den Haag (1.241) en Utrecht (571) de meeste nieuwe besmettingen gemeld.