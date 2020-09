Amnesty International spreekt over heksenjacht en staakt werkzaamheden India

Ook publiceerde Amnesty over de spanningen in Kashmir, de deelstaat die zijn autonomie grotendeels verloor nadat vorig jaar een decennia oud akkoord werd verscheurd. Amnesty roept de autoriteiten op transparant te zijn over de situatie in Kashmir. De regio is vrijwel volledig afgesloten voor journalisten en internationale organisaties.

De Indiase autoriteiten stellen dat Amnesty International wetgeving heeft overtreden, die draait om de buitenlandse financiering van mensenrechtenorganisaties. Amnesty stelt dat het zich aan alle afspraken heeft gehouden.