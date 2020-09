Nederlandse regio's bij grootste coronahaarden West-Europa

Voor privéfeestjes met meer dan 25 mensen is een vergunning nodig, het pretpark is gesloten en op middelbare scholen is een mondkapje verplicht.

Kritieke grens

Zo gaat het in meer Duitse regio's die de kritieke grens van 50 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners overschrijden. Heel anders dan in Nederland. Amsterdam passeerde al op 9 augustus die grens. 42 dagen later, toen het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners drie keer zo hoog was, zijn lokaal maatregelen genomen, die nog niet zo streng zijn als in bijvoorbeeld Hamm.

Het lijkt erop dat het Duitse beleid om het virus terug te dringen zijn vruchten afwerpt. Op bovenstaande kaart zijn in ieder geval nauwelijks rode gebieden te vinden bij de oosterburen.

En ook eerder in de crisis leek hun aanpak succesvol. Covid-19 eiste tot nu toe het leven van 9400 Duitsers op een inwoneraantal van 83 miljoen. Het officiële dodental in Nederland staat op ruim 6300 op een bevolking van 17,4 miljoen mensen.