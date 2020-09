Virologen teleurgesteld na feest Willem II: 'Virus houdt ook van voetbal'

Er kwamen gisteravond ongeveer 1500 Willem II-fans naar het Olympiaplein in Tilburg. Daar was een fanzone ingericht en stond een groot scherm waarop ze de wedstrijd konden kijken. Op foto's en video's is te zien dat de 1,5 meter niet wordt gehouden. De politie, politici en zorginstanties reageren verontwaardigd.

Opheldering geëist

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Tilburg willen opheldering van burgemeester Weterings. Ze willen weten waarom er zonder overleg met de raad een vergunning is afgegeven en waarom niet werd ingegrepen toen bleek dat de coronaregels werden overtreden.

Het Tilburgse Elisabeth-Twee-Steden reageerde teleurgesteld over het niet naleven van de coronaregels. "We zien een toename van coronapatiënten", zei een woordvoerder van het ziekenhuis in een toelichting. "Er is alle reden voor alertheid en het naleven van de regels. Dat gebeurde hier niet. Heel vervelend dat dit gebeurt op nauwelijks één kilometer afstand van het ziekenhuis, waar medewerkers druk bezig zijn met patiënten die positief getest zijn op het virus."