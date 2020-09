Willem II-fans over kritiek: 'Na een paar bier is het gewoon fuck corona'

Het Elisabeth-Twee-Steden-ziekenhuis in Tilburg betreurt dat de coronaregels niet zijn nageleefd. "Heel vervelend dat dit gebeurt op nauwelijks 1 kilometer afstand van het ziekenhuis, waar medewerkers druk bezig zijn met patiënten die positief getest zijn op het virus", zei een woordvoerder. Zelf zijn Timo en Giannis niet bang om ziek te worden. "Ik kom elke dag in de supermarkt, daar kan ik het net zo goed oplopen." Timo zegt dat hij een paar weken geleden al corona heeft gehad. "Daardoor ben ik er nu minder bang voor."

'Burgemeester handelde goed'

Ze vinden dat burgemeester Theo Weterings de juiste beslissing heeft genomen door toestemming te geven voor het feest. "De supporters waren toch wel bij elkaar gekomen. Nu had je tenminste niet iedereen los in de stad", zegt Timo. "Dit was de beste oplossing."

Volgens hem ziet het er op de beelden heftiger uit dan het in werkelijkheid was. "Door de hardcore muziek en het springen enzo."

Of het naïef was om te denken dat er 1,5 meter afstand gehouden zou worden? "Als je zo'n evenement organiseert, kan je niet verwachten dat mensen op 1,5 meter afstand gaan staan. Niemand komt uit een ei", zegt Giannis. Daar is Timo het mee eens. "Het was bedoeld voor de harde kern. Iedereen wist dat dit niet voor gezinnetjes was en wat er zou gaan gebeuren."