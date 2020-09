Discussies, vragen, misverstanden: vijf coronastellingen die rond blijven gaan

1. 'PCR-testen zijn onbetrouwbaar'

De PCR-test (polymerase chain reaction-test), is de test waarbij met een wattenstaafje een uitstrijkje wordt genomen uit je neus en keel. Vervolgens wordt in het laboratorium gekeken naar de aanwezigheid van het virus Sars-Cov-2. Er zijn mensen die hun twijfels uiten over deze test. Zo zou bijvoorbeeld ook positief uitslaan bij andere virussen of verkoudheden.

Dat is niet waar, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De PCR-test checkt alléén de aanwezigheid van het Sars-Cov-2 virus. In theorie zou de test ook positief kunnen uitslaan bij een ander SARS-virus, omdat het coronavirus ook een SARS-virus is. Maar deskundigen leggen uit dat er op dit moment geen andere SARS-virussen zijn. Als de coronatest positief is, ben je besmet met het coronavirus.