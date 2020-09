Betalen voor een coronatest: sneller, maar ook betrouwbaar?

3. Wie controleert commerciële testbedrijven?

Het korte antwoord hierop is: alle medische laboratoria in Nederland staan onder toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op commerciële laboratoria is geen controle.

Het langere antwoord is dat commerciële bedrijven wel een laboratorium kunnen beginnen, maar dat ze niet zomaar in het bezit zijn van de juiste papieren. Arts-microbioloog Murk legt het uit. "Als een laboratorium op het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 wil testen voor de GGD of gezondheidszorg, moeten ze eerst bewijzen dat ze betrouwbare testresultaten kunnen leveren. Het RIVM stelt hiervoor een blind testpanel beschikbaar ter controle. Als de testresultaten kloppen ontvangt het laboratorium een certificaat."

Een andere eis voor medische laboratoria is dat ze ISO-geaccrediteerd zijn. Een ISO-accreditatie is een internationale kwaliteitsnorm. De Raad voor Accreditatie gaat daarover. Zij beoordeelt of de manier van werken en de processen in een laboratorium voldoen aan de zogeheten ISO 15189-norm.

Pas als een laboratorium een certificaat en accreditatie heeft, komt de Inspectie om de hoek kijken. Zij voeren waar nodig controles uit en kijken of het laboratorium zich aan de regels houdt. "Tot nu toe hebben we nog geen laboratoria gevonden die zich niet aan de regels houden", laat een woordvoerder weten.