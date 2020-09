Feest verplaatst naar andere regio om coronaregels: 'Slaat nergens op'

Bij Ali is het al een half jaar rustig. "Het is een enorme troep geworden. We hebben annuleringen, mensen kunnen het allemaal niet meer betalen", zegt hij. "We hebben grote zalen hier en de zaalhuur is berekend op het aantal vierkante meters. Als je dan vijftig gasten uitnodigt in een zaal van 500 vierkante meter, dat is gewoon niet te doen voor de mensen."