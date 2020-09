EU-landen hoeven niet verplicht asielzoekers op te nemen

"Dit is een poging van de Europese Commissie om een van de lastigste politieke dossiers los te trekken", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Maar de commissie is niet de baas in Europa. Het is uiteindelijk aan de lidstaten."

Veel discussie

"In het plan zitten maatregelen (betere registratie, uitbreiding van het Europees grensagentschap) waar de landen het makkelijk over eens worden. Maar de opvang, de vrijwillige verdeling en de procedure aan de grens zullen nog voor veel discussie zorgen. Grofweg: het zuiden wil vooral solidariteit en hulp, Oost-Europese landen willen geen verplichtingen en West-Europese landen, zoals Nederland, zullen hameren op gezamenlijke afspraken."

Of dit migratiepact echt iets gaat veranderen, hangt volgens Lambie af van de lidstaten. "Deze discussie zal ook zeker terugkeren in het politieke debat in Nederland. Nederlandse politieke partijen zijn diep verdeeld over migratie, kijk maar naar de felle discussie over de opname van 100 mensen uit kamp Moria. De discussie over dit 'migratiepact' zal net zo fel zijn."