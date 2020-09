Toeriste overleeft val van 60 meter in Duitse bergen

Een Letse toeriste (42) heeft in Duitsland een val van 60 meter overleefd. Ze was verdwaald geraakt toen ze met haar hond wandelde in de bergen. Ze bleef hangen in een dennenboom, van waaruit ze om hulp kon roepen.

De vrouw was een wandeltocht aan het maken in de regio Oberallgäu in Zuid-Duitsland. Ze was aan het afdalen toen ze naar beneden viel. Uiteindelijk hoorden herders haar hulpgeroep en waarschuwden de politie en de reddingsdienst in de bergen. Lees ook: Deze surfplank verdween in Hawaï, maar spoelde 8000 km verderop aan Een helikopter kon de vrouw van de berg halen. Ze hield lichte verwondingen over aan de val en kon diezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Haar hond is nog niet teruggevonden.