RIVM gebruikt verkeerde cijfers voor conclusie dat minder thuis wordt gewerkt

In de grafiek is te zien hoe Google op 7 mei 43 procent minder mensen registreerde bij 'places of work' dan in de periode voor de coronacrisis. Op 7 juni waren dat er juist 6 procent meer.

Daarna wordt ook de waarde voor 8 september (8-9) getoond. De cijfers komen echter niet overeen met wat Google over die dag meldt. Wel komen ze overeen met de cijfers voor 6 september (6-9).

2 zondagen

Zowel 7 juni als 6 september viel op een zondag. Juist van die dag weten we dat deze niet geschikt is om in te schatten hoeveel mensen naar hun werk gaan.

Daarvoor zijn doordeweekse dagen logischerwijs geschikter. En als we dan kijken naar de meest recente doordeweekse dag waarvan gegevens bekend zijn, vrijdag 11 september, is te zien dat mensen meer dan een kwart minder (-28%) op hun werk zijn gezien.