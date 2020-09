Bijna overal coronabesmettingen, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Daarnaast was er in 275 gemeenten afgelopen week sprake van een toename van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week. Dit is meer dan vorige week, toen ging het nog om 259 gemeenten.

Benieuwd naar de situatie in jouw gemeente? Op de onderstaande kaart is het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners te zien.