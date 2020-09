'Nederlandse zendeling in Malawi vervolgd voor seksueel misbruik'

De Timotheos Foundation is een orthodox-christelijke hulporganisatie die in 2011 werd opgericht vanuit de Malawische Reformed Presbyterian Church. Kerkgenootschappen in Nederland ondersteunen de stichting.

De organisatie beheert kinderopvangcentra, scholen en een studentenprogramma. A. was vanaf de oprichting werkzaam voor de organisatie. Als financieel directeur was hij onder andere verantwoordelijk voor het toekennen van studiebeurzen aan weesjongeren.