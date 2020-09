13.471 nieuwe besmettingen in week tijd, ic's net zo vol als half maart

Lijn omhoog

Zoals in bovenstaande grafiek goed te zien is, steeg het aantal patiënten op de intensive care na 14 maart explosief. Een week later lagen er namelijk al 426 mensen met corona op intensive cares.

Of we ook nu, met vergelijkbare aantallen, zo'n stijging gaan zien, is de vraag. De situatie op dit moment verschilt namelijk op een aantal punten van die in maart. Zo is bijvoorbeeld de ligduur van patiënten op de ic korter omdat artsen meer weten over manieren om corona te behandelen.

Ook was er in de weken voor 14 maart nog weinig bewustzijn over het virus en was er minder zicht op de verspreiding. Er werd veel minder getest en er was geen bron- en contactonderzoek. Het RIVM schat in dat op 22 maart 270.000 Nederlanders besmettelijk waren. Op 18 september waren dat er volgens de meest recente berekeningen 104.437.

Aantal besmettelijke mensen per dag