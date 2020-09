Vader verdronken peuter (3) veroordeeld tot zeven jaar cel

De rechter veroordeelde Den B. voor doodslag van de peuter en het stalken van zijn ex-vrouw, de moeder van Sven.

Sven verdronk op 18 december 2019 in het water van het Noord-Willemskanaal. Hij was met zijn vader onderweg in de auto en belandde tijdens een plaspauze in het koude water van het kanaal. Twee weken later overleed hij.