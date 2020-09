OMT-lid: 'Dip in testcapaciteit hadden we kunnen voorkomen'

Of Nederland een verkeerd testbeleid heeft gehanteerd, wil Vossen niet zo hard zeggen. "We hebben in de beginfase gekozen om met het testen in te zetten op een hele specifieke groep. Dat is het beleid dat we destijds bepaald hebben."

Meer doden

Eva Jinek haalde de cijfers van Duitsland aan, waar veel meer mensen worden getest op corona. Daar overlijden 11,2 op de 100.000 mensen virus. In Nederland is dat 36,6 op de 100.000. Dat het getal in Nederland zoveel hoger ligt, is volgens Vossen niet per se het gevolg van minder testen.