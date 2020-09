Nog geen sancties tegen Wit-Rusland, Nederland 'zeer teleurgesteld'

Blok wees erop dat Nederland er al langer voor pleit lidstaten niet langer een veto te geven over het opleggen van sancties. In de Tweede Kamer wordt ook afwijzend gereageerd op de opstelling van Cyprus. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma spreekt over een 'schandalige blokkade die de EU vleugellam maakt'.

Cyprus

Achter de schermen is veel frustratie te horen over de opstelling van Cyprus. Het land heeft een langlopend conflict met Turkije. Recent zijn de spanningen opgelopen: Turkije boort volgens Cyprus en Griekenland illegaal naar gas en olie in hun wateren.