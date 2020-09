Johannes (86) vindt dochter na ruim 60 jaar terug door oproepje in de krant

"Jeannette is mijn dochter uit mijn eerste huwelijk. Na de scheiding mocht ik haar niet meer zien. Jeannette was toen drie jaar", vertelt Hellemons. Hij werkte destijds op cruiseschepen en was vaak weg. Later verhuisde hij naar Australië. Contact met zijn ex had hij niet en Hellemons had geen idee waar zijn dochter in Nederland woonde.

Elke keer naar het stadhuis

Elke vijf jaar kwam Hellemons naar Nederland voor familiebezoek. "Zodra ik van het vliegveld kwam, ging ik door naar het stadhuis in Rotterdam. Daar vroeg ik dan naar informatie over Jeannette Hellemons, maar telkens als ik na een week of zes weer naar Australië ging, had ik er niets meer van gehoord."