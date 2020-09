Pak je regenjas maar uit de kast: de herfst komt eraan

Wie nog wil genieten van de laatste zonnestralen moet dat vandaag of morgen doen, want de herfst staat voor de deur. Morgen begint de herfst officieel en dat gaan we meteen merken.

"Vandaag wordt nog een zonovergoten dag", zegt meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar. "In het zuidoosten is het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden en in de rest van het land zullen de temperaturen boven de 20 graden komen met veel zon en weinig wind." Zonovergoten Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag: 's ochtends wat mist en daarna veel zon en temperaturen rond de 19 graden op de Wadden, 23 graden in het midden van het land en zelfs 26 graden in het zuidoosten. Lees ook: 4 tips om jouw tuin regenbestendig te maken tijdens de herfst Na dinsdag slaat het om. "Precies op de dag dat de astronomische herfst begint, slaat ook het weer om", zegt Erasmus. "De herfst begint dinsdagmiddag om half 4 en vanaf woensdag is het ook qua weer echt herfst." Het wordt dan wisselvalliger, met lagere temperaturen, veel buien en veel wind. "De temperaturen gaan echt kelderen", zegt Erasmus. Vrijdag wordt het een graad of 14 en de verwachting is dat het de dagen erna niet veel anders zal worden.