Nederland stelt Syrië aansprakelijk voor mensenrechtenschendingen en foltering

'Opvallende en significante stap'

"Het is een opvallende stap vanuit Den Haag, in een tijd dat de oorlog in Syrië wat op achtergrond raakt", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Reden dat Nederland vandaag deze stap is de aankomende jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een diplomatieke topbijeenkomst, die door corona digitaal plaatsvindt. De verwachting in Den Haag is dat meer landen zich bij deze stap zullen aansluiten."

Volgens Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens is de situatie in Syrie nog altijd zeer slecht. "De oorlog in Syrië mag op de achtergrond zijn geraakt, het leed in het land gaat onverminderd door", zegt Koens. "Het regime dat verantwoordelijk is voor deze vreselijke misdrijven is, dankzij militaire en diplomatieke steun uit Rusland, nog gewoon aan de macht. De vele duizenden slachtoffers zoeken erkenning, in die lange zoektocht is dit een significante stap. Zolang het regime van dictator Bashar al-Assad aan de macht blijft kunnen de vele miljoenen vluchtelingen, in Europa en Turkije, niet terug naar huis."