Grote vraag naar griepprik in coronatijd: 'Ik wil vooral anderen beschermen'

De corona-uitbraak is voor Esther niet een extra motivatie om de prik te halen. "Nee, het vaccin werkt niet zozeer tegen corona", zegt ze terecht. Toch is het wel degelijk goed als veel mensen zich laten inenten tegen griep in coronatijd, zegt oud-huisarts en griepexpert Ted van Essen. "Griep tast de weerstand aan en met een slechte weerstand kan het verloop van corona ernstiger zijn."

Kan funest zijn

Dat bevestigt huisarts en epidemioloog Gé Donker, al zegt zij dat corona in combinatie met griep vooral voor kwetsbare mensen funest kan zijn. Zij hoopt dat zoveel mogelijk mensen kunnen worden ingeënt. "Sommige grieppatiënten komen in het ziekenhuis terecht. Zelfs op de ic. Als we een coronagolf krijgen, is het van belang om bedden voor die patiënten vrij te houden en dus het aantal griepzieken beperkt te houden."

Daarnaast zou een griepgolf de testcapaciteit voor corona nog verder onder druk zetten. Corona en griep hebben vrijwel dezelfde symptomen, dus als er veel mensen met griep zijn, zal de toeloop op de teststraten enorm worden.

Anderen helpen

Voor Niels Sipkes (28) zijn dat redenen om een prik halen. Hij wil vooral anderen beschermen. "Ik werk met kwetsbare ouderen en ik wil niet dat ik hen aansteek." Hij merkt onder zijn zorgcollega’s dat de vaccinatiebereidheid laag is, zelfs in coronatijd. "Ze denken dat de prik niet werkt of zijn bang voor de bijwerkingen. Het is ook niet verplicht."

De meeste reacties op de oproep op onze Facebookpagina geven ook een beeld dat het griepvaccin niet zou werken. "Ik heb jaren een prik gehad en toen werd ik doodziek. Nu doe ik het jaren zonder en ben ik nooit meer ziek", zegt iemand die veel bijval krijgt. Volgens Donker kan het zijn dat deze personen verkoudheid en griep door elkaar halen.

Van Essen vult aan: "Het klopt ook wel dat het vaccin eens in de zoveel jaar niet werkt, maar dan nog kan het in elk geval geen kwaad. De enige bijwerking is een beetje pijn in je arm. Dat is grondig onderzocht."