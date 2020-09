Wintersport in coronatijd: mondkapje in de skilift en geen après-ski

Maar de sport zelf kan gewoon beoefend worden, benadrukt De Graaf. Als je voornamelijk voor het skiën of snowboarden komt, dan verandert er dus niet veel. "In de skilift zal je een mondkapje moeten dragen, maar wintersport is geen contactsport en het wordt buiten beoefend. Dat is een voordeel." In die zin is er volgens hem dus niks aan de hand.

Uit onderzoek van de Nederlandse Ski Vereniging blijkt dat meer dan 70 procent van de ondervraagden zegt dat ze dit seizoen gewoon op wintersportvakantie gaan. Wel opvallend: de helft zegt gebieden met gondels te mijden. "Mensen gaan liever in de stoeltjeslift, waarbij je in de buitenlucht zit, of naar gebieden waar je niet afhankelijk bent van een gondellift om boven te komen. Daarin zie je wel dat er door corona andere keuzes worden gemaakt."

Avondklok

Ronald Kramer, eigenaar van Hotel Sonnenlicht in het Oostenrijkse Maria Alm, merkt aan zijn boekingen in ieder geval nog geen verandering door corona. "Nadat de grenzen weer opengingen was het hier mega druk in het dorp."

Hij is dan ook optimistisch over aankomend winterseizoen. "Eigenlijk zien wij niet zo veel problemen. Restaurants en hotels houden zich aan de coronaregels en mensen gaan voor elkaar aan de kant om afstand te bewaren."

Wel zegt hij geluk te hebben dat het gebied waarin zijn hotel ligt, een familieskigebied is. "Dat is ons voordeel, we hebben in het dorp maar één kroeg waar tegenwoordig bewaking voor staat om het aantal gasten te regelen. In populaire skigebieden als Ischgl, Saalbach-Hinterglemm en Maishofen is het lastiger. Daar mogen er weer minder mensen in horecagelegenheden en is de avondklok teruggezet."