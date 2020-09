Weer stijging coronagevallen, bekijk de besmettingen in jouw woonplaats

Het aantal ziekenhuisopnames steeg een klein beetje. Verpleegafdelingen namen 144 coronapatiënten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27.

Het RIVM meldt 27 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 17 sterfgevallen.

Virus verspreidt zich

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij bijna 85.000 mensen in Nederland vastgesteld. In meer dan de helft van alle bevestigde gevallen gaat het om mensen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland.

De afgelopen week zijn in bijna heel Nederland nieuwe besmettingen gemeld. In 330 van de 355 gemeenten die Nederland telt, werd de afgelopen week minimaal 1 besmetting vastgesteld. Dit is meer dan vorige week, toen ging het nog om 303 gemeenten met minimaal 1 besmetting.

Veel besmettingen in Delft

Daarnaast was in 259 gemeenten afgelopen week sprake van een toename van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week. In Delft waren er de afgelopen week de meeste coronabesmettingen. Hier werden deze week 106 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.

Delft is niet de enige stad waar het aantal besmettingen afgelopen week boven de 100 besmettingen per 100.000 inwoners lag. Na Delft waren er deze week de meeste besmettingen in Bergeijk (156), Amsterdam (143), Den Haag (139), Landsmeer (113), Nijmegen (110) en Rotterdam (107).

Benieuwd naar de situatie in jouw regio? Op de onderstaande kaart is het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners te zien.