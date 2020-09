Prinsjesdag: dit zijn de voorspellingen voor 2021 voor jouw portemonnee

Bron: Nibud. Werkt de tool niet goed? Klik hier om hem in een nieuw scherm te openen.

Voorspelling

Zoals je misschien hebt gemerkt, is niet voor elk specifieke gezin een berekening gemaakt. Het Nibud kijkt naar de impact voor doorsneegezinnen binnen een bepaalde groep. Als iets in je gezin verandert door bijvoorbeeld een scheiding, huwelijk, nieuwe baan of grote aankoop heeft dat veel meer invloed op je portemonnee dan de plannen van het kabinet.

Omdat zulke veranderingen niet te voorspellen zijn en in elk gezin anders, worden die niet meegenomen in de berekeningen. Wel zeggen de cijfers dus iets over het kabinetsbeleid: als de regering besluit om belastingen te verlagen, zie je dat terug in de voorspellingen.

De voorspelling laat dus zien hoe de keuzes van het kabinet huishoudens zoals het jouwe raken, terwijl jouw specifieke situatie heel anders uit kan pakken. Daarnaast gaat het om voorspellingen. In de ramingen van vorig jaar werd logischerwijs nog geen rekening gehouden met de coronapandemie, die uiteindelijk heel veel impact had (en heeft) op veel huishoudportemonnees.