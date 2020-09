Japan kiest Suga als opvolger voor vertrekkend premier Shinzo Abe

Suga zal vermoedelijk aan het roer staan tot aan de landelijke verkiezingen in september 2021. In die periode moeten ook de uitgestelde Olympische Spelen gaan plaatsvinden. Of Suga daarna aanblijft als partijleider is onzeker. De economie van Japan zit in het slop, en het is lang niet zeker of de LDP zijn meerderheid in het parlement na de nieuwe verkiezingen kan behouden.

Het vertrek van Shinzo Abe lijkt zo nog niet tot een grote koerswijziging te leiden. De 65-jarige Abe maakte vorige maand bekend dat hij zijn functie neerlegt. De langstzittende Japanse premier lijdt aan een chronische darmontsteking.