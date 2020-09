Grote databank ontdekt: Chinees bedrijf volgt stiekem 2,4 miljoen buitenlanders

Het gaat om tal van gegevens, zoals adresgegevens, berichten op sociale media, persoonlijke foto's en relatiestatussen, maar ook informatie die minder makkelijk online te vinden is, zoals bankgegevens en zelfs complete psychologische profielen. De meeste informatie is van openbare kanalen gehaald, een deel is volgens experts mogelijk verkregen via cyberaanvallen.

De databank van het Chinese techbedrijf Zhenhua Data bevat met name politici, rijke zakenlui, journalisten en mediapersoonlijkheden. Ook hun naasten worden soms in kaart gebracht. Zo is er een profiel opgedoken van de 14-jarige dochter van een Australische politicus.

Gelekt uit China

De databank werd vanuit China gelekt naar een Amerikaanse professor, die tot 2018 doceerde aan de Peking Universiteit maar om veiligheidsredenen het land ontvluchtte. Hij deelde zijn bevindingen met journalistieke organisaties en een Amerikaans cybersecurity-bedrijf.