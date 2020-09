De afstand, de blessure, de sfeer: alles is anders, behalve het bier

Het maakte niet uit. Nou ja, een beetje dan. Maar als we dan verloren, dan was de busreis terug lang genoeg om dat te vergeten. Naar de FC gingen we niet om het beste spel van de wereld te zien, gáán we niet om ons te vergapen aan wereldvoetballers. We gaan om te zingen, te springen, te schelden, te juichen, en om achteraf te mopperen dat 't niks is, niks was, en ook nooit wat zal worden. En dan komen we de volgende keer toch gewoon weer.

Toen student, nu ex-Groninger

Nu is dat anders. Al doen Maurits en ik er alles aan om de dag hetzelfde te laten verlopen als vroeger. Al woont Maurits nu in Amsterdam en ik in Utrecht. Eind jaren '10 woonden we samen als student in 'stad', zoals dat in goed Gronings heet.