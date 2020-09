Spanje waarschuwt voor aanvallen door agressieve orka's

Speels

De dieren zijn normaal juist behoorlijk speels, en geinteresseerd in de schroef of het roer van een schip. "Soms bijten ze in het roer en laten ze zich meevoeren. Maar dat rammen, dat duidt op stress. De wateren liggen daar vol met visnetten. Misschien is een kalfje er in verstrikt geraakt", denkt Espada.