Agenten Los Angeles zwaargewond na 'hinderlaag', schutter voortvluchtig

De dood van arrestant George Floyd heeft overal in de VS tot protesten tegen de politie en racisme onder agenten geleid. In Compton zelf is de relatie met de bewoners al decennialang slecht. In juni is er massaal tegen de politie gedemonstreerd na een schietpartij die veel stof deed opwaaien.

Twee agenten achtervolgden in een steeg de 18-jarige beveiliger Andres Guardado en schoten hem dood, met zeker vijf kogels in de rug. Volgens de politie trok hij een pistool, maar enkele getuigen spreken dat tegen. Volgens een klokkenluider in het politiekorps ging het om een moord door een bende binnen de politie die zich 'The Executioners' noemt, de beulen. De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen.