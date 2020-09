'Smerige' bacterie zette leven Tino (58) en Desiree (41) op zijn kop

Hij sloopt, maakt en repareert plafonds, heeft een eigen café en draait graag plaatjes als dj. Tino Beentjes (58) uit het Noord-Hollandse Winkel is zonder meer een energieke, actieve man. Maar een paar weken geleden was dat energieke ineens weg.

"Het zweet brak me uit. In een paar tellen was ik zeiknat en had ik hoge koorts. Het was gewoon een klap. Ik kon niets meer. Ik ben nog nooit zo ziek geweest van koorts."

Geen corona

Hoge koorts. In deze tijd. Dan denkt iedereen meteen aan corona. Ook de artsen in het ziekenhuis. "Ze wisten voor 100 procent zeker dat het corona was. Maar de eerste test was negatief. En de tweede een paar dagen later ook."