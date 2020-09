Hoe de Kardashians al jaren onze cultuur beïnvloeden

Kim Kardashian, hoofdpersoon van de realityserie, werd bekend als vriendin en styliste van Paris Hilton, en van haar sekstape die in 2007 uitkwam. Datzelfde jaar nog startte de realityserie Keeping Up with the Kardashians. "Net als Hilton was Kim één van de eersten die bekend was door het bekend zijn", vertelt mediawetenschapper Linda Duits van de Universiteit Utrecht.

Vanaf het begin van de serie is er kritiek. Iemand die bekend is, maar niet kan zingen, dansen of acteren: dat riep een hoop haat op. "Er ontstond anti-fandom, mensen die haar haten en daarmee bezig zijn op fora. Kim Kardashian heeft dat ontzettend goed uitgebuit. In een tijd dat maar weinig mensen zeiden: 'ik ben fan', waren er toch heel veel mensen die haar volgden op sociale media."