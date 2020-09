Aantal besmettingen stijgt in 203 gemeenten: dit zijn de cijfers bij jou in de buurt

RTL Nieuws heeft de cijfers van het RIVM over de afgelopen week per gemeente op een rij gezet. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat positief getest is op Covid-19 zich steeds meer verspreid over het land.

In 303 van de 355 gemeenten die Nederland telt werd afgelopen week minimaal 1 besmetting vastgesteld. In 203 gemeenten was er ook een toename van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week.

Benieuwd naar de situatie in jouw regio? Op de onderstaande kaart is het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners te zien.